Jessica Simpson maakt tv-serie over haar leven

Ex-front­man Kasabian praat voor het eerst over huiselijk geweld: "Ik stierf op de dag van de rechtszaak"

8 december In juli werd Tom Meighan (39) veroordeeld voor huiselijk geweld. De voormalige frontman van Kasabian - na het incident werd hij door de rest van de groep ontslagen - gaf toe dat hij z'n vriendin, Vikki Ager, de kamer door had gegooid en haar op het hoofd had geslagen. Tom kreeg een werkstraf van 200 uur voor de mishandeling. Voor het eerst praat het koppel nu in Cornwall Live over het gebeuren.