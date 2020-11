Jessica Mulroney, ‘bestie’ van Meghan Markle, over het racisme-incident: “Ik had een zware depressie en zelfmoordgedachten”

CelebritiesNadat in juni een schandaal rond haar losbarstte, verdween Jessica Mulroney (40) - ooit de beste vriendin van Meghan Markle (39) - in de anonimiteit. Nu praat ze voor het eerst met The Post over hoe ze alles verloor: “Maar ik ben geen racist.”

Jessica Mulroney genoot jarenlang van een luxeleventje: goede baan, leuke familie, prestigieuze vrienden zoals Meghan Markle en premier Justin Trudeau, en glamoureuze uitjes. Maar op 10 juni 2020 veranderde alles. Vlogster Sasha Exeter postte een video van 12 minuten lang op Instagram, waarin ze uitlegde dat Mulroney haar bedreigd had omdat Exeter haar volgers had opgeroepen om iets te zeggen over Black Lives Matter.

Quote Het is niet zo dat ik me nog nooit heb uitgespro­ken over racisme, zeker wanneer het over Meghan gaat. Jessica Mulroney

Mulroney zou geloofd hebben dat de oproep aan haar gericht was, en bombardeerde Exeter daarop met ‘aanstootgevende berichten'. Ze liet subtiel maar dreigend vallen dat ze contact had gehad met bedrijven die met de vlogster gewerkt hadden. “Dit is een poging om een zwarte vrouw monddood te maken”, haalde Exeter uit in haar video. Ondanks een publieke verontschuldiging - “Het spijt me voor de pijn die ik heb veroorzaakt” - waren de gevolgen voor Mulroney enorm. Op een paar dagen tijd verloor ze haar job bij ‘Good Morning America’ en werd haar show ‘I Do, Redo’ van de ether gehaald. Ook moest ze een stap terugzetten bij de goede doelen die ze vertegenwoordigde.

Schaamte

Voor het eerst heeft Mulroney nu op de hele situatie gereageerd. In een interview met The Post vertelt ze: “Ik voel nog steeds erg veel schaamte. Ik heb het gevoel dat mensen het slechtste over mij geloven.” Zelf zegt ze dat ze al zo’n twee weken in gesprek was met Exeter voor die besloot haar video online te gooien. “Sasha schreef mij persoonlijk aan en zei: ‘Ik schud m'n hoofd.' Ik antwoordde: ‘Waarom schud je met je hoofd?’ Ze beschuldigde me ervan dat ik negeerde wat er in de wereld aan het gebeuren was door geen dingen over Black Lives Matter te posten.” Maar Mulroney legde uit dat dat kwam omdat ze verplicht was om over de finale van ‘I Do, Redo’ te posten. “Het is niet zo dat ik me nog nooit heb uitgesproken over racisme, zeker wanneer het over Meghan gaat", voegt ze eraan toe.

Quote Wanneer ik wakker werd en Jess niet in het bed lag, dacht ik meteen het ergste. Ben Mulroney, echtgenoot van Jessica

Dat iedereen haar zomaar liet vallen, deed pijn. “Ik had het erg moeilijk met het gegeven dat een netwerk zoals CTV en de bedrijven waar ik al jaren mee samenwerk - en de journalisten, sommigen van hen waren mijn vrienden - met ongelofelijke autoriteit spraken over wat zij geloofden dat er gebeurd was, zonder zelfs maar contact met mij op te nemen. Ik denk dat dat het meeste pijn deed.”

Depressie en zelfmoordgedachten

Haar vrienden vertellen dat Mulroney zware antidepressiva kreeg voorgeschreven. “Jessica is altijd erg open geweest over de paniekaanvallen die ze al sinds haar twaalfde heeft. Maar de paniekaanvallen veranderden in een zware depressie en zelfmoordgedachten." Daarom werd Mulroney’s moeder ingeschakeld om voor haar te zorgen. “Ze kon niet praten zonder te huilen. Ze voelde zich niet zichzelf door de medicatie en wilde met niemand praten. Ze kon amper op een sms’je reageren." Dat vertelde ook haar echtgenoot Ben aan een vriend: “Wanneer ik wakker werd en Jess niet in bed lag, dacht ik meteen het ergste."

Ondertussen gaat het beter met Mulroney. Ze bouwt haar medicijnen af en richt zich vooral op goede doelen. “Ik weet dat ik een charmant leven heb. Ik moet hiervan leren, maar ik ben geen racist. Ik wil gewoon verdergaan met mijn leven." En dat doet ze mét hartsvriendin Meghan Markle, al is hun band niet meer wat het ooit geweest is. “Dat heeft niets te maken met Exeter”, vertelt een vriendin. “Ze zijn gewoon uit elkaar gegroeid. Uiteraard maakte Meghan zich zorgen om Jess. Ze zal haar altijd graag zien." En de twee horen elkaar nog regelmatig, geeft ook Jess toe: “Ze FaceTimet me constant en vraagt hoe het met me gaat." Dat is dan ook het laatste dat ze over de hertogin wil zeggen. Bronnen bevestigen dat Mulroney een contract heeft getekend dat ze niet over Markle zal praten. Dat ze haar als ‘superkracht’ gebruikt, is dan ook niet waar, zegt ze: “CTV heeft me zo vaak gevraagd om in shows over Meghan te praten, en dat heb ik altijd geweigerd. Ik noem dat geen superkracht. Ik noem het mijn vriendin beschermen."

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

Lees ook: