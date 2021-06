Jessica Biel over de geboorte van haar tweede kindje: “Was niet de bedoeling om het geheim te houden”

In januari bevestigde Justin Timberlake tijdens een aflevering van ‘The Ellen DeGeneres Show’ dat hij inderdaad voor een tweede keer papa geworden was. Alleen was Jessica Biel al veel eerder bevallen, want hun tweede kindje, Phineas, is ondertussen al elf maanden oud. “Het was niet de bedoeling om het geheim te houden. Alleen zaten we plots in het midden van het pandemie. Vervolgens ging ik naar mijn familie in Montana en ben ik eigenlijk niet meer vertrokken”, aldus Jessica Biel in de podcast.