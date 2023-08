Jesse Rutherford schrijft nummer over ex Billie Eilish (maar haar fans zijn niét gediend met de tekst)

In zijn het nummer ‘POV’ van zijn gloednieuwe album ‘&ONE’ - dat afgelopen vrijdag op 18 augustus werd uitgebracht - zingt Jesse Rutherford over zijn ex-vriendin Billie Eilish. Het is geweten dat de zangeres een grote fan was van zijn muziek, maar in het nummer ‘POV’ is hij volgens fans veel te ver gegaan met de songtekst. Zij zijn dan ook niét gediend met de manier waarop hij over de wereldster praat.

“Ze luistert al sinds 2013 naar mij. Ik weet dat ze daddy issues heeft, welkom in de familie", rapt Jessie in het nummer. Een verwijzing naar hun leeftijdsverschil van 11 jaar. “Ze zei: ‘Jesse schat, wil je geen nummer over mij schrijven?’ En ik zei: ‘Ik heb een heel album. Ik kan het volgende week droppen’.” Hij zingt verder nog in het nummer: “Ik sta bovenaan, jij vanonder” en “ze is slechts 21 jaar, maar ze is een bad bitch”. Er wordt tot slot ook een dubbelzinnige referentie naar baby-gebrabbel gemaakt.

Fans reageren

Haar fans reageren ontzet en uiten volop hun ongenoegen op sociale media. “Ik was blij dat Billie een goede verstandhouding had met Jesse, maar als ik hier nu naar kijk... Het zou raar zijn als ze besluit nog steeds vrienden te blijven met deze man. Dit is respectloos", klinkt het onder meer. “Dit is echt zo verontrustend.”

“Zingen over hoe je ex naar je muziek luisterde toen ze nog maar een kind was en jij een volwassen man en vervolgens opscheppen over ‘daddy issues’, is verdomd vies. Blij dat ze hem heeft verlaten.”

