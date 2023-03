Jeremy Renner wandelt voor het eerst sinds ongeval met sneeuwruimer van 6.500 kilogram

De ‘Marvel’-ster is volop aan het revalideren. Op Instagram deelt de acteur een nieuwe update van zijn herstelproces. Zo toont hij in een video een indrukwekkend en ingrijpend moment. Op de beelden is te zien hoe hij zijn eerste stappen zet sinds het ernstige accident. In de clip wandelt hij op een anti-zwaartekrachtloopband en legt Renner uit dat hij “40 procent van zijn gewicht gebruikt om te lopen.” “Nu is het tijd voor mijn lichaam om te rusten", schrijft hij bij de update.