Jeremy Renner schreef afscheidsbriefje voor zijn familie na ongeval met sneeuwruimer: “In het ziekenhuis begon ik te schrijven”

Celebrities‘Good Morning America’ heeft een nieuwe preview vrijgegeven van hun interview met Jeremy Renner (52). De ‘Hawkeye’-acteur kwam begin januari per ongeluk onder een sneeuwruimer terecht. In het Amerikaanse programma spreekt het ‘Marvel’-gezicht nu voor het eerst over het incident. “Gelukkig was ik er niet alleen. Dat zou een vreselijke manier geweest zijn om te sterven.”

In het interview, dat op donderdag wordt uitgezonden in de Verenigde Staten, vertelt Jeremy Renner onder meer dat hij dankbaar is dat zijn neefje bij hem was op het moment van het ongeluk. “Als ik er alleen geweest was, dan was ik sowieso gestorven. Wat een vreselijke manier om te gaan ook”, aldus de ‘Marvel’-acteur. “Maar ik was niet alleen. Mijn neefje was er. Lieve Alex. En al snel kwam ook de rest van mijn familie.”

Laatste woorden

Renner biecht in zijn gesprek met Diane Sawyer ook op dat hij in het ziekenhuis een afscheidsbriefje voor zijn geliefden heeft geschreven. “Ik had een aantal zaken genoteerd op mijn telefoon”, geeft de acteur eerlijk toe. “Het waren enkele laatste woorden voor mijn familie.” Vervolgens krijgen we te zien hoe het ‘Hawkeye’-gezicht in tranen uitbarst. “Sorry”, klinkt het nog.

In deze nieuwe preview krijgen we ook nog enkele nieuwe audiofragmenten van het telefoontje naar de hulpdiensten te horen. “Er ligt iemand voor mijn huis op de grond”, horen we iemand zeggen. “Hij is onder een sneeuwruimer terechtgekomen. Hij is verpletterd.” Vervolgens vraagt de persoon in kwestie om zo snel mogelijk een ambulance te sturen. “Hij is er slecht aan toe.”

