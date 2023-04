Jeremy Renner onthult wat zijn laatste woorden zouden geweest zijn: “Ik wil niet voor de rest van mijn leven aan een machine hangen”

In ‘Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview — A Story of Terror, Survival and Triumph’, dat donderdag uitgezonden is op ABC, vertelde de ‘Hawkeye’-acteur onder meer wat zijn laatste woorden zouden geweest zijn na zijn incident met een sneeuwruimer. “Toen ik in het ziekenhuis aangekomen was, nam ik meteen mijn gsm erbij. Ik begon de laatste woorden voor mijn familie op te schrijven. Uit het afscheidsbriefje van Renner blijkt alvast dat de acteur één wens had. “Ik wil niet voor de rest van mijn leven gekoppeld zijn aan buisjes of een machine. Als ik voortaan afhankelijk moet zijn van medicijnen en pijnstillers, laat me dan gewoon gaan.”

Grote plas bloed

Tijdens het interview maken ook Rich Kovach en Barb Fletcher, twee buren van Jeremy Renner, hun opwachting. “Er kwam bloed uit zijn oren en zijn neus. En dan was er nog zijn oog…”, aldus Kovach. “Het leek wel alsof iemand zijn oog uit zijn oogkas geduwd had.” Barb Fletcher had dan weer het volgende te zeggen: “Je voelt je zo hulpeloos. We dachten dat hij voor onze ogen ging sterven.” De buren van de acteur herinneren zich ook nog dat Renner gedurende een paar seconden bewusteloos was. “Hij voelde heel eventjes ontzettend klam aan. Hij sloeg grijs uit. In mijn hart wist ik gewoon dat we hem heel even kwijt waren.” Fletcher vervolgt: “Hij deed zijn ogen dicht. Ik deed mijn best om hem wakker te houden. Kovach maakte tijdens het interview ook nog duidelijk dat hij even niet goed was van de hoeveelheid bloed die hij rond Jeremy Renner kon zien. “Hij had zo ontzettend veel pijn. En de geluiden die hij maakte… Dat waren de geluiden van een man die aan het sterven was.”

Volgens Kovach en Fletcher had de ‘Hawkeye’-acteur ook een serieuze wonde aan zijn hoofd. “Het leek wel alsof zijn schedel opengebroken was. Ik zag iets wit. Ik weet niet of het zijn schedel was. Het kan zijn dat het mijn verbeelding was, maar het leek er wel op.” Fletcher voegde ook nog toe dat er veel bloed uit het hoofd van de acteur kwam. “Ik greep een handdoek vast en oefende druk uit. Je zag echt dat hij moeite had met ademen.”

Stuntman

Tijdens zijn gesprek met Diane Sawyer had Jeremy Renner het ook nog over de gevolgen voor zijn acteercarrière. Zo heeft de acteur besloten om voortaan beroep te doen op een stuntman. “Ik ben 52… Ik heb genoeg gedaan.”

