Jeremy Renner liep inwendig borstletsel op tijdens ongeval met sneeuwruimer: “Hij heeft veel bloed verloren”

Celebrities “Bij elk artikel over mezelf werd mijn onzeker­heid bevestigd”: kindsterre­tje Mara Wilson keerde het acteren de rug toe

Amper zeven jaar is ze, als Hollywood plots een constante wordt in het leven van Mara Wilson. Begin jaren negentig rijgt ze de sterke acteerprestaties aaneen: als filmdochter van de onnavolgbare Robin Williams in ‘Mrs. Doubtfire’, het eigenwijze meisje dat niet in de Kerstman gelooft in ‘Miracle on 34th Street’ en haar onsterfelijk geworden rol in ‘Matilda’. Maar wanneer een dwangstoornis bij haar wordt vastgesteld, zegt ze haar acteercarrière voorgoed vaarwel.

