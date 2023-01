Jeremy Renner in kritieke toestand na ongeval tijdens sneeuwruimen: “Zijn familie is bij hem”

CelebritiesActeur Jeremy Renner (51), bekend van onder meer ‘Hawkeye’, is in kritieke toestand na een ongeval eerder dit weekend. Dat bevestigde zijn woordvoerder aan ‘Variety’.

“We kunnen bevestigen dat Jeremy in kritieke maar stabiele toestand is. Zijn verwondingen zijn het gevolg van een weergerelateerd ongeval terwijl hij eerder vandaag sneeuw aan het ruimen was", klinkt het bij de woordvoerder van Jeremy Renner. “Zijn familie is bij hem en hij wordt uitstekend verzorgd.”

Waar het ongeval precies gebeurde, is nog niet helemaal duidelijk. Renner bezit wel een woning in Washoe County, in Nevada. Daar heeft afgelopen weekend een storm plaatsgevonden, met zware sneeuwval tot gevolg.

Jeremy Renner is als acteur het best bekend voor z'n rol van Clint Barton/Hawkeye in verschillende Marvel-films. Ook speelde hij mee in enkele ‘Mission: Impossible’-films en ‘American Hustle’. Hij werd al twee keer genomineerd voor een Oscar, voor ‘The Town’ en ‘The Hurt Locker’.

