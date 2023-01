Jeremy Renner bedankt verplegend personeel in nieuwe foto vanuit zijn ziekenhuisbed

Celebrities Shania Twain probeert misbruik door stiefvader achter zich te laten met naaktshoot: “Tijd om van mezelf te houden”

Shania Twain (57) lost op 3 februari haar nieuw album ‘Queen Of Me’. Hiervoor poseerde de Canadese zangeres volledig naakt en mét goede reden. Begin december getuigde ze al moedig over het seksueel en fysiek geweld door haar stiefvader Jerry Twain en de impact ervan. Nu doet ze er alles aan om van haar lichaam te leren houden. “Het is tijd om mezelf te omarmen en me niet meer te schamen", klinkt het in een openhartig gesprek in ‘Today’.

