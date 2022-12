Jeremy Clarkson reageert op heisa na column over Meghan Markle: “Ik ben geschokt”

Celebrities Verloofde van overleden Aaron Carter krijgt volledige voogdij over hun zoon Prince

Melanie Martin, de verloofde van de overleden Aaron Carter, heeft de voogdij over hun zoontje Prince (1) opnieuw in handen gekregen. Dat nieuws raakte op donderdag bekend. Het 30-jarige Instagram-model was in New York toen het verdict van de rechter openbaar werd gemaakt, maar ondertussen is Martin al op weg naar Californië om de kleine jongen op te pikken.

