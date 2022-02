Jennifer Lopez wil een kind met Ben Affleck, maar hij is nog niet helemaal overtuigd

CelebritiesJennifer Lopez (52) is tot over haar over verliefd op Ben Affleck (49). De zangeres en actrice zou dan ook het liefst van al nog een kind willen met Affleck. Makkelijker gezegd dan gedaan. Affleck, die dit jaar 50 wordt, zou nog afwachtend zijn, terwijl Lopez al druk op zoek is naar een draagmoeder. J.Lo heeft al een tweeling samen met haar ex Marc Anthony. Affleck heeft met zijn ex, actrice Jennifer Garner, ook al drie kinderen.

Jennifer Lopez zou haar zinnen hebben gezet op een kind met Ben Affleck. Lopez zou ervoor kiezen om een baby te krijgen via draagmoederschap. Officieel is er nog geen kandidaat gekozen, al zou de ‘Marry Me’-actrice wel druk in de weer zijn om zo snel mogelijk iemand geschikt te vinden.

Maar volgens bronnen dichtbij het koppel is dat niet het enige probleem waar ze een oplossing voor moet vinden. Hoewel de liefde groot is, is Affleck nog niet helemaal overtuigd van het plan. De acteur heeft al drie kinderen uit zijn vorige relatie en ook zijn leeftijd speelt mee in zijn twijfels.

Ben en Jennifer zijn sinds vorig jaar opnieuw samen. Inderdaad, opnieuw. Het duo was een de meeste geliefde Hollywoodkoppels in de beginjaren 2000. In 2002 kondigden ze aan dat ze gingen trouwen, maar daar kwam uiteindelijk niets van en in 2004 gingen ze uit elkaar. In de jaren daarna trouwde Affleck met actrice Jennifer Garner, samen kregen ze drie kinderen. Lopez verbrak vorig jaar haar verloving met Alex Rodriguez. Het koppel was vier jaar samen. Daarvoor was de superster samen met zanger Marc Anthony, met wie ze een tweeling kreeg.

LEES OOK