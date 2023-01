Jennifer Lopez toont nooit eerder vertoonde beelden van haar huwelijk: “2022 was een van de beste jaren tot nu toe”

Film Wordt Alfie uit ‘Emily in Paris’ de nieuwe James Bond? “Hij voldoet aan alle eisen”

Wie wordt de nieuwe James Bond? Het blijft de meest prangende vraag in Hollywood. Nu acteur Daniel Craig (54) de handdoek in de ring gooit, is de zoektocht naar zijn 007-opvolger gestart. Er worden al heel wat sterren getipt als mogelijke kanshebbers, maar nu voegt ook ‘Emily in Paris’-ster Lucien Laviscount (30) zich bij het rijtje. “Hij is getalenteerd én knap", aldus een bron aan de ‘DailyMail’.

