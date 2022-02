Jennifer Lopez openhartig over hernieuwde liefde met Ben Affleck: “We hebben een tweede kans gekregen”

CelebritiesJennifer Lopez (52) heeft in een interview met People erg openhartig verteld over haar “tweede kans” bij Ben Affleck (49). Het koppel was voor het eerst samen van 2002 tot 2004. Maar na 20 jaar is de vonk weer overgeslagen: “Ik voel me zo gelukkig en trots om bij hem te zijn.”

Jennifer Lopez heeft redenen genoeg om gelukkig te zijn tegenwoordig. Haar carrière doet het nog steeds goed, haar nieuwe romantische komedie ‘Marry Me’ komt binnenkort uit, en ze heeft een knap lief. “Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld”, vertelt de ster. “Alles valt gewoon heel mooi samen.”

“Ik voel me zo gelukkig en trots om bij hem te zijn”, vertelt ze over haar hernieuwde romance met Affleck. “Dat we een tweede kans hebben gekregen is deel van een mooi liefdesverhaal.” Het koppel was voor het eerst samen van 2002 tot 2004 en de twee waren toen zelfs verloofd. Dat werd uiteindelijk niks, maar zeg nooit 'nooit’, want uiteindelijk kwamen Lopez en Affleck vorig jaar in de zomer weer samen. De zangeres vertelt dat ze “een beetje angst” voelde en beseft dat de media-aandacht rondom hun relatie datgene was wat hen de eerste keer de das had omgedaan: “Voordat we onze relatie naar buiten brachten, waren we naïef en werd het een beetje vertrapt.”

Nu wil het koppel het anders aanpakken: “We zijn zo gelukkig en we willen niet dat daar weer iets tussenkomt. We zijn nu ouder, we zijn slimmer, we hebben meer ervaring, we hebben nu kinderen, en we moeten ons heel bewust zijn van die dingen. We zijn zo beschermend over onze relatie, net omdat het zo goed gaat.” Ze voegt eraan toe: “Ik voel me gewoon heel gelukkig in deze relatie die zo liefdevol is, en ik wil alles doen wat ik kan om die te beschermen en veilig te houden.”

Verder in het interview vertelt ze ook nog hoe trots ze is op de veranderingen die Affleck heeft doorgemaakt. “Hij is een liefdevolle en respectvolle partner en heeft er emotioneel hard aan gewerkt om zichzelf te verbeteren”, zegt ze. “Ik ben zo trots op hem, ik ben zo trots op de man die hij is geworden toen ik vanop een afstand toekeek.”

