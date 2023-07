Jennifer Lopez krijgt kritiek na video over alcoholgebruik: “Zo ongemakkelijk, gezien de situatie van Ben”

Jennifer Lopez postte maandag een video op Instagram waarin ze haar cocktailmerk, Delola, promootte. “Er komen dit weekend een paar mensen langs, en ik besefte plots dat we geen Delola meer hadden", klinkt het. En dus neemt ze haar volgers mee naar de winkel, op zoek naar de cocktails. Intussen vertelt ze: “Ik weet dat heel veel mensen het erover hebben: ‘Oh, ze drinkt niet eens, wat doet ze dan met een cocktail?’ En om eerlijk te zijn: het klopt dat ik lange tijd niet dronk.”

Af en toe een cocktail

Lopez vertelde in 2016 effectief aan Us Weekly dat ze er mede zo jong bleef uitzien omdat ze geen alcohol gebruikte. “Ik drink niet, rook niet of neem geen cafeïne. Dat verpest je huid echt wanneer je ouder wordt.” Maar dat is intussen veranderd, zegt ze. “Zoals je kan zien op foto’s van mij van de afgelopen 10 of 15 jaar, neem ik af en toe een cocktail. Ik drink wel verantwoordelijk, ik drink niet om straalbezopen te worden. Ik drink om sociaal te zijn, om me te amuseren en me te ontspannen. Maar altijd verantwoordelijk”, benadrukt ze in de video.

Volledig scherm Jennifer Lopez en Ben Affleck op de première van 'The Flash' © WireImage

Woorden die bij heel wat fans toch in het foute keelgat schoten. Lopez’ echtgenoot, Ben Affleck, heeft er in het verleden namelijk geen geheim van gemaakt dat hij jarenlang verslaafd was aan alcohol. Zo vertelde hij in een uitgebreid interview met The New York Times: “Ik heb lange tijd op een relatief normale manier gedronken. Maar ik begon meer en meer te drinken toen mijn huwelijk uit elkaar viel, in 2015 of 2016. En mijn drankgebruik zorgde voor nog meer huwelijksproblemen.” De acteur ging drie keer naar een ontwenningskliniek. “Het heeft lang geduurd voor ik fundamenteel, zonder een zweem van twijfel, aan mezelf kon toegeven dat ik alcoholist ben.”

Ongemakkelijk

Het voelt dan ook wrang aan dat nota bene zijn echtgenote alcohol promoot én zich ietwat laatdunkend uitlaat over mensen die ‘straalbezopen’ zijn. “Zo ongemakkelijk wanneer ze praat over verantwoordelijk drinken en niet straalbezopen worden, terwijl ze weet dat haar echtgenoot jarenlang met alcoholisme heeft geworsteld", schrijft iemand in de commentaren op haar Instagram-video. Een ander reageert: “Ik ben in de war dat ze praat over alcohol en cocktails wanneer haar echtgenoot alcoholist is en herstellende is van z'n verslaving. Het slaat nergens op, ik vind het moeilijk om te begrijpen.”

Volledig scherm Jennifer Lopez en Ben Affleck. © REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Al was er ook steun voor Jennifer. “Waarom moet zij boeten voor haar echtgenoot z'n verleden of heden? Het is zijn beslissing. Zij steunt hem”, klinkt het. “Als ze dan af en toe iets wil drinken, mag ze dat doen. Het draait om evenwicht. Het alcoholisme van haar echtgenoot heeft niets met haar te maken. Zijn nuchterheid hangt niet af van haar of iemand anders.”

