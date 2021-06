Jennifer Lopez is zeker van haar liefde voor Ben Affleck: “Ze overweegt een verhuis naar Los Angeles”

Emme en Max (13), de kinderen die Jennifer deelt met haar ex-man Marc Anthony, wonen al jaren in Miami en gaan daar naar een peperdure privéschool. Het feit dat hun moeder nu naar een school aan de Amerikaanse westkust kijkt, doet insiders vermoeden dat ‘Jenny from the Block’ zich bij Ben wil voegen in Californië, waar zijn kinderen wonen en naar school gaan. Hij deelt dochters Violet (15) en Seraphina (12) en zoon Samuel (9) met zijn ex-vrouw Jennifer Garner. Jennifer heeft al jaren een huis in Los Angeles, dus de omgeving is bekend voor haar en de kinderen.