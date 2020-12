Jennifer Lopez is puur natuur: “Ik heb nog nooit Botox gebruikt”

“Ik ben real , ja", zegt Jennifer Lopez, waarmee ze verwijst naar haar hit uit 2001. “Tot op vandaag heb ik nog nooit Botox gebruikt. Ik ben zo niet. Ik heb niets tegen mensen die dat doen, hoor, het is gewoon mijn ding niet. Ik verkies een meer natuurlijke aanpak." En Jennifer kan het weten, want binnenkort brengt ze haar eigen beautylijn op de markt. “Ik wil dat mijn producten werken. Ik wil dat hyaluronzuur in mijn producten zit. Ik wil dingen die gaan helpen, want ik wil niet op een bepaald moment naar de naalden grijpen. Ik zeg niet dat ik nooit zal doen, maar ik heb het dus nog niet gedaan."

Ondanks haar jeugdige uiterlijk ontsnapt ook Jennifer niet aan druk van buitenaf. Zo moedigde een ex-vriendje haar ooit aan om botox te proberen. “Ik was een twintiger en had een relatie met een kerel. Hij ging naar één dermatoloog, ik naar een andere. Mijn dermatoloog gaf me een geweldig reinigingsmiddel en wat zonnecrème en zei: ‘Als je dit vanaf nu gebruikt, blijft je huid gezond. Je bent nog jong, dus dat gaat geweldig zijn.’” Maar de dermatoloog van haar ex had een andere mening. “Ze zei: ‘Weet je dat je hier een klein lijntje hebt? We zouden met Botox moeten beginnen.' Ik was toen ongeveer 23 jaar oud, dus ik wees het aanbod af. Ik houd sowieso niet van naalden. Maar mijn vriendje zei: ‘Ja, je zou ermee moeten beginnen. Ik doe dat ook.' Ik vraag me af wat er met me gebeurd zou zijn als ik op m'n 23ste met Botox was begonnen. Hoe ik er dan nu zou uitzien. Mijn gezicht zou er helemaal anders uitgezien hebben."