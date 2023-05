Jennifer Lopez heeft moeite met puberende kinderen: “Ze volgen de regels niet”

CELEBRITIES Ed Sheeran schreef zeven liedjes in vier uur tijd na ernstige kankerdia­gno­se bij zijn vrouw

De Britse muzikant Ed Sheeran (32) maakte eerder dit jaar al bekend dat er een tumor was ontdekt bij zijn vrouw Cherry Seaborn (30). In de Disney+-documentaire ‘The Sum of It All’ vertelt de artiest openhartig over de aartsmoeilijke periode, het maken van zijn donkere album ‘Substract’ en de angst om zijn echtgenote te verliezen. “Na mijn kankerdiagnose schreef Ed zeven liedjes in vier uur tijd”, aldus Seaborn.