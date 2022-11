Jennifer Lopez getuigt over split met Ben Affleck voor hun romantische reünie: “Het voelde alsof ik ging sterven”

KIJK. Jennifer Lopez getuigt zichtbaar geëmotioneerd over pijnlijke breuk met Affleck

En dat het goed gaat met JLo, dat merk je aan haar muziek. Zo zette ze vorige week iedereen in rep en roer toen ze haar terugkeer naar de hitlijsten bevestigde met het nieuwe album ‘This is me... Now’ - een vervolg op het album ‘This is me... Then’ uit 2002, waarin haar liefde voor Affleck destijds centraal stond. Aan Apple Music vertelt ze over haar terugkeer naar de studio en hoe het voelt om opnieuw persoonlijke muziek te maken.

“Het album ‘This is me... Then’ legde echt een tijd vast dat ik verliefd was op de liefde van mijn leven”, vertelt JLo. “Het was zo pijnlijk toen we destijds uit elkaar gingen, dat ik deze platen nadien niet eens wilde afspelen”, vervolgde ze. “Toen we twintig jaar geleden dat huwelijk hadden afgeblazen, was dat het grootste liefdesverdriet van mijn leven. Ik had eerlijk gezegd het gevoel dat ik ging sterven”, besluit ze. Maar nu ze weer bij elkaar zijn, heeft Lopez het gevoel dat ze opnieuw muziek kan maken zoals ze dat deed in 2002. “Na een periode van achttien jaar waarin ik mijn muziek niet goed kreeg, heb ik eindelijk terug inspiratie (Nu ze terug samen is met Affleck red.). Je ziet maar, een ‘lang en gelukkig’ bestaat echt.”