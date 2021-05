Jennifer Lopez en Ben Affleck samen op weekend: “Ze hadden een geweldige tijd samen”

Celebrities “Dominic West vreest voor wraak van Lily James na hun affaire”

10 mei Het is bang afwachten voor Dominic West (51). Volgens bronnen is de acteur bang dat Lily James (32), met wie hij een kortstondige affaire had, wraak zal nemen nu hij geen contact meer met haar heeft. In een eerder interview verklaarde de actrice al dat ze veel te vertellen had, maar dat ze het juiste moment wil afwachten.