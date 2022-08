Jennifer Lopez en Ben Affleck geven dit weekend driedaags trouwfeest: “Hij wil dat alle aandacht op haar gericht is”

CelebritiesIn juli stapten Jennifer Lopez (53) en Ben Affleck (49) in het huwelijksbootje in Las Vegas, dit weekend vieren ze dat driedubbel. Een insider doet aan Page Six details over het driedaagse trouwfeest uit de doeken. Van een rehearsal dinner tot een barbecue en picknick, op het landgoed van Affleck in Riceboro, Georgia wordt dit weekend uitgebreid gefeest.