Jennifer Lopez en Alex Rodriguez dan toch niet uit elkaar: “Ik ben niet single”

Eerder deze week deed het nieuws de ronde dat voormalig New York Yankee Alex Rodriguez en zangeres Jennifer Lopez uit elkaar zouden zijn na een vier jaar lange relatie. Nu blijkt dat ze enkel een aantal dingen aan het uitzoeken zijn. In een filmpje dat TMZ postte, zien we Alex Rodriguez die net terug komt van een work-out. Wanneer TMZ hem vraag of hij single is, zegt hij: “Ik ben zeker en vast niet single.” Wat later lieten hij en Lopez in een gezamenlijke verklaring weten dat ze bij elkaar blijven maar “door een aantal dingen heen werken”.