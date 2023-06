Jennifer Lopez deelt shirtloze selfie van Ben Affleck voor Vaderdag

Throwback naar de jaren 2000

Op Instagram deelt JLO ook nog een filmpje waarin er een aantal liefdevolle momenten uit hun relatie te zien zijn, inclusief een throwback van toen ze aan het daten waren in het begin van de jaren 2000. Vanaf 2002 begonnen ze officieel een relatie, waarna ze zich in datzelfde jaar verloofden. Maar in 2004 liep dat sprookje ten einde. Jaren later, in 2021 vonden ze de weg terug naar elkaar en een jaar later, in juli 2022, is het hen dan toch gelukt om met elkaar te trouwen.