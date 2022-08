Jennifer Lopez bracht nieuw nummer tijdens trouwfeest, speciaal voor Ben Affleck

Celebrities Brad Pitt emotioneel na het bijwonen van boeddhis­tisch ritueel

Brad Pitt (58) krijgt het moeilijk tijdens een boeddhistisch ritueel. De acteur was samen met de cast van zijn nieuwe film aanwezig in een boeddhistische tempel in Tokio. Daar ondergingen ze een ritueel, genaamd Yakuyoke. Wanneer Pitt de tempel buitenkwam, had hij niets dan moois te vertellen. “De monniken zelf waren prachtig en ik kreeg er bijna tranen van in mijn ogen. Bedankt voor de ervaring. Het is er één die ik niet snel zal vergeten.”

