Jennifer Lopez (53) pronkt in nieuwe film alweer met haar ‘killer body’: op deze exacte manier blijft de superster in topvorm

Celebrities Barbra Streisand brengt langver­wach­te autobiogra­fie uit in november

De 80-jarige zangeres en actrice Barbra Streisand zit al decennialang in het vak. Daarom heeft ze wellicht ook een hele hoop te vertellen over haar leven en carrière. In 2015 kondigde de ster al aan dat ze memoires zou schrijven. Nu is het dan eindelijk zo ver. In november dit jaar ligt haar biografie eindelijk in de rekken.

7 februari