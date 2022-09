Jennifer Lawrence openhartig over jeugd: “Ik heb een moeilijke relatie met het thuisfront”

De uitspraken kwamen er naar aanleiding van haar nieuwe film ‘Causeway’. Die gaat over een Amerikaanse soldaat met posttraumatische stress na legerdienst in Afghanistan. Al zijn er ook elementen van jeugdtrauma's in de verhaallijn verweven. “Ik voelde me meteen aangesproken door het script. Ik kon me namelijk zeer goed vinden in de verhaallijn. Het deed me denken aan thuis en de eindeloze drang naar het zoeken van een doel in het leven”, verklaarde Lawrence.

“Ik ging namelijk uit huis toen ik 14 was. Mijn thuissituatie is altijd al heel complex geweest.” De ‘The Hunger Games’-ster is al eerder openhartig geweest over het feit dat ze zich als kind door school heen moest worstelen, omdat ze er zeker van was dat ze geboren was om te acteren.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Jennifer Lawrence en Brian Tyree Henry tijdens het Toronto International Film Festival in Toronto, Canada. © AFP

Het is echter opvallend dat Lawrence zulke uitspraken doet over haar jeugd. De actrice is onlangs namelijk zelf mama geworden van een zoontje Cy. Zij en haar echtgenoot Cooke Maroney gaven aan dat ze meteen verliefd werden op het kleintje en dat het voor hen een nieuw begin betekende.

LEES OOK: