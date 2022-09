Jennifer Lawrence getuigt over twee miskramen: “Ik was eigenlijk van plan om voor abortus te kiezen”

Celebrities‘Passengers’-actrice Jennifer Lawrence (32) mag zich sinds februari voor het eerst mama noemen. Ze stak het nooit onder stoelen of banken dat ze een grote kinderwens had, al raakte die niet op één-twee-drie vervuld. Aan ‘Vogue’ vertelde ze over de twee miskramen die ze moest doorstaan en hoe de beruchte afschaffing van de ‘Roe vs. Wade’-wet haar aan het denken zette toen ze zwanger was. “Soms bedacht ik me: ‘Wat als ik hiertoe gedwongen zou worden?’”

In februari verwelkomde Lawrence haar zoontje Cy, waar het fantastisch mee gaat. Maar tijdens de aanloop naar haar wolk van een baby zweefde ze zeker niet altijd op een roos exemplaar. Aan ‘Vogue' vertelde de actrice dat ze tijdens haar zwangerschap erg getriggerd werd door het veranderende landschap wat vrouwenrechten in de Verenigde Staten betreft. Het feit dat het Amerikaanse Hooggerechtshof de ‘Roe vs. Wade’-wet afschafte, hakte er serieus in bij Jennifer. Het zorgde ervoor dat niet elke vrouw de kans krijgt om zélf te beslissen over haar lijf, want abortus werd plots geen optie meer voor iedereen. Het deed Lawrence denken aan haar twintigjarige zelve, die plots ongewenst zwanger werd. “Ik was eigenlijk van plan om voor abortus te kiezen, maar toen was de natuur mij voor en kreeg ik een miskraam”, getuigde ze.

Eind 2020, begin 2021 kreeg Jennifer opnieuw een klap van jewelste. Deze keer was ze gelukkig getrouwd en haar kinderwens was groter dan ooit. Het geluk van de actrice kon niet op toen ze eindelijk die positieve zwangerschapstest in handen had, maar als donderslag bij heldere hemel besliste de natuur opnieuw anders over haar gezinsgeluk. Voor de tweede keer verloor ze het prille vruchtje. Dit keer gebeurde de abortus via een chirurgische ingreep waarbij weefsel uit de baarmoeder wordt verwijderd.

Toen ze vorig jaar gelukkig wel een geslaagde zwangerschap mocht meemaken, stond ze naar eigen zeggen dikwijls stil bij de veelbesproken abortuskwestie. “Ik herinner me dat ik er heel vaak aan dacht tijdens mijn zwangerschap. Ik had een geweldig vlotte zwangerschap, maar het veranderde alles. Soms bedacht ik me: ‘Wat als ik hiertoe gedwongen zou worden?’ Want dat is wat die verdomde afschaffing doet bij andere vrouwen.”

LEES OOK