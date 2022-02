Jennifer Lawrence bevallen van eerste kindje

CelebritiesHet eerste kindje van Jennifer Lawrence (31) en haar man Cooke Maroney (37) is geboren. Dat schrijft TMZ op basis van gegevens uit het bevolkingsregister van Los Angeles. De actrice houdt haar lippen stijf op elkaar over de baby, zei ze al voor haar bevalling.

Zo is over de precieze geboortedatum en de naam van de baby niks bekend. De showbizzsite zegt ook onduidelijk is wat het geslacht is van het kindje. De woordvoerder van Lawrence zou de lippen stijf op elkaar houden.

In Vanity Fair zei Lawrence vorig jaar: “Als iemand op een feestje tegen mij zou roepen ‘oh mijn god, je krijgt een baby’, dan kan ik niet zeggen ‘daar wil ik niet over praten. Ga uit m’n buurt, gek!’ Maar ieder instinct in mijn lichaam wil de privacy van de baby beschermen voor de rest van zijn of haar leven, zo goed als ik kan.”

De actrice, die onlangs was te zien in de film ‘Don’t Look Up’, wil dan ook niet dat vreemden zich vertrouwd gaan voelen in de buurt van haar kind. “Ik wil niet dat iedereen zich welkom voelt in zijn of haar bestaan. Dat begint voor mij door de baby niet te betrekken bij dit onderdeel van mijn werk.”

