Jennifer Garner (50) doet intensieve work-out (en blijkt nog steeds in topvorm)

Pamela Anderson over onthullen­de Netlixdocu en memoires: "Ik had geen idee hoeveel woede ik vanbinnen had"

Pamela Anderson (55) is klaar om haar verhaal in haar eigen woorden met de wereld te delen. Dat doet ze op 31 januari in de onthullende Netflixdocu ‘Pamela, a love story’ en memoires ‘Love, Pamela’. In een interview met ‘People’ doet de ‘Baywatch’-actrice het proces uit de doeken. “Het is therapeutisch geweest. Niet alleen voor mij, maar ook voor mensen om me heen.”

16 januari