Jennifer en Ben Affleck huren peperdure weddingplanner in voor trouwfeest

Zo’n anderhalve week geleden stapten Jennifer Lopez en Ben Affleck in het huwelijksbootje. Dat deden ze zonder al te veel poespas in Las Vegas, zij in een jurk uit een van haar films, hij in een jasje dat hij nog in de kast had hangen. Weinig luxueus dus, en niet meteen wat je zou verwachten van twee Hollywoodsterren. Maar het koppel lijkt wel degelijk nog van plan om een groot feest te geven voor familie en vrienden. Daarvoor hebben ze nu eventplanner Colin Cowie ingehuurd, weet ‘Page Six’. Die organiseerde al feestjes voor onder meer Oprah Winfrey, Kim Kardashian en Nicole Kidman. Hij en zijn team beloven hun cliënten wat ze maar willen: “van een koninklijk huwelijk van epische proporties tot het meest glamoureuze, gesofisticeerde en smaakvolle huwelijk in de tuin.” Daarvoor moet je wel diep in de buidel tasten. Volgens de website van Cowie organiseren hij en z'n team evenementen in binnen- en buitenland “met budgetten gaande van 25.000 (24.449 euro) tot 25 miljoen dollar (24 miljoen euro).”