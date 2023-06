Jennifer Coolidge was bijna niet te zien in ‘The White Lotus’: “Ik haatte mezelf en voelde me niet voorbereid”

In het midden van de coronapandemie werd Coolidge gebeld voor een rol in ‘The White Lotus’. De actrice reageerde enthousiast toen maker Mike White haar belde, maar vertelde hem niet dat ze eigenlijk nee wilde zeggen. “Hij zei dat de opnames door zouden gaan op het strand en dat de personages in badpak te zien zouden zijn”, herinnert ze zich. Daardoor kreeg de actrice twijfels. “Ik was destijds heel veel aan het eten omdat ik stress had over wat er aan de hand was in de wereld. Ik at twee pizza’s als ontbijt, lunch en avondeten. Ik had het gevoel dat het toch niet meer uitmaakte”, aldus Coolidge. “Ik haatte mezelf en had het gevoel dat ik niet genoeg voorbereid was.”