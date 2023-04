Jennifer Coolidge bovenaan 'meest invloedrijke mensen' van Time Magazine

Voor de gelegenheid pende Mia Farrow, een goede vriendin van Coolidge, nog een eerbetoon neer voor de Amerikaanse actrice. “Veel van de kwaliteiten waardoor iedereen verliefd is geworden op Jennifer zijn niet meteen wat je zou verwachten: haar excentrieke maniertjes, hilarische improvisaties en vooral haar kwetsbaarheid. In elke situatie blijft ze zichzelf.” Ze vervolgt: “Ze is werkelijk uniek.”

The White Lotus

Coolidge gaat nu al een tijdje met alle aandacht lopen. De Amerikaanse actrice zit al meer dan dertig jaar in het vak, maar dankzij haar rol als Tanya in ‘The White Lotus’ haalt ze nu pas de ene na de andere award binnen. “Ze is een inspiratie voor vrouwen die zichzelf opnieuw willen uitvinden”, klinkt het verder nog bij ‘Time Magazine’.

“Het leek wel alsof ik Doornroosje was”, vertelt Jennifer Coolidge zelf in een reactie aan het magazine. “Het was alsof ik opgesloten zat in doos, maar nu sta ik er eindelijk. Eerlijk gezegd ben ik ook blij dat ze me eindelijk bevrijd hebben, want dit is veel leuker.” De Amerikaanse actrice had daarnaast ook nog wat advies voor jonge vrouwen. “Probeer om je eigen weg te vinden”, klinkt het onder meer. “Ik heb jarenlang geprobeerd om vriendjes te strikken die niets met mij te maken wilden hebben. In de plaats had ik gewoon aan mezelf moeten werken.”

Naast Jennifer Coolidge staan ook nog Austin Butler, Zoe Saldaña, Colin Farrell, Drew Barrymore, Salma Hayek Pinault, Beyoncé en Bella Hadid op de TIME 100-lijst. Doja Cat, Walt Disney Company CEO Bob Iger en Michael B. Jordan wisten net zoals de Amerikaanse actrice dan weer een cover van TIME100 te strikken. Tijdens een evenement in Lincoln Center zullen Jennifer en co. nog in de bloemetjes gezet worden en dat op 26 april.

