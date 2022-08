Jennifer Coolidge blij met alle extra seks die ze had dankzij ‘American Pie’

In de ‘American Pie’-filmreeks speelde Coolidge de moeder van het personage Stifler. “Doordat ik een MILF (mother I’d like to fuck, red.) speelde in ‘American Pie’, kreeg ik veel aandacht en seksuele actie”, zegt de nu 60-jarige Coolidge over haar rol als Stiflers moeder, die als lustobject gold voor de jonge mannen in de film. “Er zaten heel veel voordelen aan die moeder. Ik bedoel, er zijn zo’n tweehonderd mensen met wie ik anders geen seks had gehad.”