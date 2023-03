Jennifer Aniston zou nooit nog haar haren knippen voor een rol: “Het ‘Rachelkapsel' was het lelijkste kapsel dat ik ooit zag”

Ze knipte haar haren in 2001, toen ze nog getrouwd was met Brad Pitt. “Het was niet voor een rol. Mijn haar ging door een fase dus ik deed iets was ‘Brazilian' heette. Mijn haar reageerde er niet zo goed op”, zei ze destijds aan ‘Elle’. “Chris (haar kapper red.) heeft het er gewoon allemaal afgeknipt, dus nu is het er gewoon. Het is kort! Het is bij mijn kaaklijn een beetje korter aan de achterkant. Het is gewoon schokkerig, zoals een schokkerige bob, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het het lelijkste kapsel was dat ik ooit heb gezien.”