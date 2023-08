Jennifer Aniston zegt het luid en duidelijk: “Ja, ik was verliefd op mijn ‘Friends’-collega”

Celebrities Disneyster Ra­ven-Sy­moné onderging al liposuctie en borstver­klei­ning voor ze 18 was: “Zullen mensen stoppen met me dik te noemen?”

In haar podcast ‘The Best Podcast ever with Raven and Miranda’ onthulde actrice Raven-Symoné zondag dat ze een liposuctie en twee borstverkleiningen onderging nog voor ze 18 jaar oud was. Als kindsterretje op Disney Channel kreeg ze geregeld kritiek over haar gewicht, waarna ze werd aangespoord door haar vader om de ingrepen te overwegen.