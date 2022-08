Jennifer Aniston werkt aan animatieversie van haar eigen hond: “Ik ben zo blij dat de hele wereld eindelijk kan zien hoe leuk hij is”

Celebrities “Ze is geen supermodel, ze is ze veel te dik”: Tyra Banks en Janice Dickinson onder vuur door uitspraken in ‘America’s Next Top Model’

De vroege jaren 2000 staan bekend voor de opkomst van realityreeksen. Ook ‘America’s Next Top Model’, een programma dat debuteerde in 2003, maakte hier deel van uit. Uit een recent opgedoken fragment blijkt nu dat deze reeks ook alles behalve gezond was voor ons zelfbeeld. Dat is ook deels te wijten aan juryleden Tyra Banks (48) en Janice Dickinson (67), die enkele opvallende uitspraken deden.

10 augustus