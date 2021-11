Jennifer Aniston ontvangt prestigieuze prijs van Steve Carell

De Sherry Lansing Award is genoemd ter ere van Sherry Lansing, de eerste vrouw die ooit een filmstudio onder zich had. Bovendien was ze ook voormalig CEO van 20th Century Fox en voorzitter van Paramount Pictures. Ze werd bekend door haar productie van enkele klassieke films, waaronder ‘Fatal Attraction’ en ‘The Accused’. Ook zij is heel enthousiast over de nominatie van Aniston: “Ik ben Jennifer’s grootste fan sinds ik haar voor het eerst zag en verliefd werd op haar in Friends,” zei Lansing. “Jaar na jaar heb ik haar zien groeien tot een enorme kracht in de industrie. Ze brengt haar buitengewone talent en unieke vitaliteit in elk project. Nog belangrijker is haar onvermoeibare steun aan goede doelen zoals ‘Stand Up to Cancer’, ‘St. Jude Children’s Research Hospital’ en talloze anderen. Ze inspireert ons allemaal om het ook zo goed te doen.”