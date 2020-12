Jennifer Aniston onder vuur om ‘coronakerstbal’: “Dit is niet iets om te vieren”

Celebrities Richie Sambora heeft geen spijt van vertrek bij Bon Jovi

22 december Richie Sambora (61) reageert in een interview met People over zijn plotselinge vertrek bij Bon Jovi in 2013. De gitarist zegt "geen spijt" te hebben van zijn beslissing om de band te verlaten om zo meer bij zijn toen 16-jarige dochter Ava te kunnen zijn.