Jennifer Aniston na storm van kritiek van volgers: “Ik heb het gehad met de cancelcultuur”

De gevallen filmproducent waar de actrice over spreekt, zit momenteel in de Verenigde Staten een celstraf van 39 jaar uit vanwege verkrachting en seksuele aanranding. Zelf is Aniston niet door Weinstein aangerand, maar de actrice had wel onaangename ervaringen met de producent. “Hij is niet iemand van wie je dacht: ‘Ik kan niet wachten om hem te zien.' Absoluut niet. Het was meer zo van: ‘Oh god, oké, raap jezelf bijeen.’ Hij kwam ooit eens op de set naar me toe om een film te pitchen, en ik herinner me dat ik bewust wilde dat er de hele tijd iemand bij ons in mijn kleedkamer zat. Ik wou absoluut niet alleen met hem in dezelfde ruimte zitten.”