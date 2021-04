Jennifer Aniston heeft dan toch geen kind geadopteerd

Celebrities Rapper DMX nog steeds kritiek na overdosis: “Familie moet moeilijke beslissing maken”

9 april Het gaat steeds slechter met de Amerikaanse rapper Dmx (50). Hij ligt nog steeds in coma en lijkt zelfs hersendood te zijn. Vorige week belandde de hiphoplegende in het ziekenhuis nadat hij een hartstilstand kreeg door een overdosis. Z’n familie moet nu beslissen of het nog zin heeft om hem in leven te houden.