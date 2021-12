Jennifer Aniston had het moeilijk tijdens opnames van ‘Friends’-reünie: “Pijnlijke herinneringen aan scheiding met Brad Pitt”

De laatste aflevering van ‘Friends’ was te zien in 2004, een jaar later was de scheiding tussen Brad en Jennifer officieel. De reünie-aflevering, die dit jaar uitgezonden werd, bracht bij Aniston dan ook heel wat herinneringen naar boven. “Ik ben daar te naïef in geweest”, vertelt ze aan The Hollywood Reporter. “Ik dacht: oké, we zullen ons gewoon goed amuseren. Maar toen ik opnieuw op die set kwam en plaatsnam in de decors besefte ik hoe slecht ik me voelde tijdens die laatste draaidagen in 2004. Op persoonlijk vlak was dat een verschrikkelijke periode. De opnames van de reünie-aflevering moesten meermaals gestaakt worden omdat ik overmand werd door emoties.”