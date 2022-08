Jennifer Aniston en Reese Witherspoon recreëren beroemde ‘Friends’-scène: “Het enige wat ik niet kan hebben is zuivel”

Het stukje dat ze bovenhalen komt uit een aflevering van het zesde seizoen: ‘The one where Chandler can’t cry’. Reese kroop destijds in de huid van Jill Green, de zus van Rachel Greene (Jennifer). “Deze zin raakt me elke keer”, schrijft Witherspoon bij de video. Daarin is te zien hoe de twee een foto van op de set bekijken. “Is dit waar je de zin zegt waarvan je gek bent?”, klinkt het bij Jennifer. Waarop Reese maar al te graag de scène wil nazeggen, al gaat dat bij Aniston wat minder vlot. Witherspoon moet haar even op gang helpen, maar dan loopt het vanzelf. “Je kan Ross niet hebben”, begint ze. “Niet hebben? Weet je wat ik niet kan hebben? Het enige wat ik niet kan hebben is zuivel”, antwoordt Reese. De scène werd in 2000 uitgezonden, maar zit dus nog vers in het geheugen.