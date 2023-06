Jennie van Blackpink moet concert plots verlaten wegens gezondheidsproblemen: “Ik doe mijn best om te herstellen”

Celebrities “De man die hem cremeerde, verdween met de noorderzon”: waarom zoveel mensen ervan overtuigd zijn dat Tupac nog leeft

Speelde Tupac Shakur vier jaar lang voor SK Beveren? Of geniet de legendarische rapper van een jarenlange vakantie in Maleisië of Cuba? Het zijn maar enkele van de theorieën die sinds het overlijden van de Amerikaan in 1996 de ronde doen. Nu de rapper postuum een ster op de Walk of Fame kreeg, zetten we de belangrijkste (en leukste) voor je op een rijtje. “Ik zie niet in hoe het zo goed met iemand kan gaan, en dan plots zo slecht.”