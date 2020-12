Jeff Bridges vertelt over bijna-doodervaring bij geboorte

CelebritiesHet had niet veel gescheeld, of acteur Jeff Bridges (71) had nooit het levenslicht gezien. Op een pas opgedoken bandje uit 1979 vertelt hij zelf hoe hij en z'n moeder bijna het leven lieten bij z'n geboorte.

In 1979 gaf Jeff Bridges een interview aan schrijver Ray Strait. De opname zag nooit het daglicht, tot Page Six ze onlangs in handen kreeg. Tijdens het interview vertelde Bridges dat z'n geboorte in 1949 slecht had kunnen aflopen. De acteur lag in stuitligging, en bovendien reageerde z'n moeder slecht op de verdoving. Ze kon niet meer ademen. “Ze begon te sterven", zei Bridges. “Als reactie, ja. Ze beschreef het als naar beneden gaan op een roltrap die bedekt was met zwart fluweel. Ze had geen controle meer over zichzelf. En ze kon niet meer ademen."

“Uiteindelijk lieten ze haar rechtop zitten en kon ze opnieuw ademen”, vertelde de acteur. Maar de miserie was nog niet voorbij, want ook zijn hart stopte met kloppen. Jeff was dood, zeiden de dokters. “Maar toen ze opnieuw op adem kwam, begon het hart opnieuw te kloppen. Ik draaide me om in de buik, en ik schoot eruit", besloot Bridges nogal plastisch.

Lessen

De acteur heeft heel wat lessen getrokken uit de ervaring, vertelde hij erbij. “Wat ik geleerd heb is dat ik geboren ben en dat ik leef. Ik ben niet dood. Ik moet dus ook niet leven alsof ik dood ben, of gewoon maar probeer te overleven," legde Bridges uit.

Volgens mediapersoonlijkheid Paul Barresi is de opname wel degelijk belangrijk. “Dit is een historische opname", vertelt hij aan Page Six. “Het toont aan dat Jeff’s huidige strijd met kanker niet de eerste keer is dat hij voor z'n leven vecht. De eerste keer vond plaats nog voor hij geboren was.” In oktober maakte Bridges bekend dat hij kanker heeft. “De prognose is goed", liet hij toen wel weten.

