Jean-Paul Belmondo (88) wordt vrijdag begraven

Celebrities Franse cinemale­gen­de Jean-Paul Belmondo (88) overleden

6 september De Franse acteur Jean-Paul Belmondo is op 88-jarige leeftijd overleden. “Hij was al enige tijd erg moe en is rustig gestorven”, zegt zijn advocaat, Michel Godest. Belmondo was een iconisch figuur in het Franse filmlandschap en speelde mee in 85 films. Hij verwierf naam en faam met rollen in ‘À bout de souffle’ — internationaal bekend als ‘Breathless’ — en ‘L’Homme de Rio’. In België was er ook heel wat te doen rond z'n relatie met de 42 jaar jongere Vlaamse Playmate Barbara Gandolfi.