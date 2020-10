Jean-Claude Van Damme wordt 60: zijn Vlaamse stuntman en ‘body double’ onthult hoe Hollywoodster écht is

HLN TALKS Sam De Bruyn emotioneel over overleden oma: “Zij maakte de oorlog mee en vond die minder erg dan de eenzaam­heid in het woonzorg­cen­trum”

10:58 Sam De Bruyn, die onlangs zelf kampte met een burn-out, is ervan overtuigd dat we met de huidige pandemie een zwakke maatschappelijke schakel niet erkennen. Hij vraagt zich af hoe we de psychologische nasleep van de coronacrisis ooit kunnen oplossen. “We weten er niets over. Daarom moeten we op school van jongs af aan veel meer leren over psychologische problematieken”, stelt De Bruyn in het gesprek met Magali De Reu in ‘HLN Talks’.