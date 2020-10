Jean-Claude Van Damme wordt 60: zijn Vlaamse stuntman en ‘body bouble’ onthult hoe Hollywoodster écht is

CelebritiesSuperster Jean-Claude Van Damme springt vandaag op tram 6. De onoverwinnelijke vechtmachine mag het de laatste jaren misschien wel wat rustiger aan doen, toch wil dat niet zeggen dat het tijd is om de riem er af te leggen. Naast trainen en acteren, doet Van Damme niets liever dan zingen, tekenen, analyseren en filosoferen, steevast met een kopje thee erbij en zijn favoriete nummers van Jacques Brel op de achtergrond. Zijn doel is om nog zo veel mogelijk uit het leven te halen, in het bijzijn van zijn vrouw, zijn kinderen, zijn ouders en zijn vrienden. Tot dat exclusief clubje van ‘loved ones’ behoort Olivier Bisback (47), Vlaanderens bekendste stuntman. Samen met ons haalt hij zijn mooiste herinneringen boven en schetst hij een beeld van ‘The Muscles From Brussels’ zoals we hem nooit eerder zagen: “Jean-Claude is een beest wanneer hij traint, maar ’s avonds is hij een rustige, toffe, aangename mens die op zijn pantoffelkes en in zijn pyjamabroek rondloopt. Als je ziet hoe hij thuis leeft, dan besef je dat hij eigenlijk ook maar een gewone mens is.”