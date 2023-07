Jean-Claude Van Damme is in het land en schuift voetjes onder tafel in nieuw restaurant van Peter Goossens

Celebrities Broer van één van de vermeende slachtof­fers getuigt in rechtszaak Kevin Spacey: “Hij heeft hem hard in het kruis gegrepen”

De rechtszaak tegen Kevin Spacey (63) is op dinsdag opnieuw hervat. Het proces tegen de ‘House of Cards’-acteur ging vorige week al van start, maar het duurde tot maandag voor één van de vermeende slachtoffers plaatsnam in het getuigenbankje. De man in kwestie schetste een vernietigend beeld van Spacey, en ook vandaag passeerden er verschillende getuigenissen de revue. Zo heeft onder meer de broer van één van de vermeende slachtoffers het woord genomen.