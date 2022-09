“Je voelt de onverdraagzaamheid”: ‘Stranger Things’-acteur openhartig over zijn confrontatie met racisme

Celebrities Kim Kardashian wil geen nieuwe man in haar leven: “Ik ben er niet klaar voor”

Na negen maanden liep de relatie van realityster Kim Kardashian (41) en komiek Pete Davidson (28) op de klippen. Op maandag 26 september was ze te gast in de Amerikaanse tv-show ‘Live with Kelly and Ryan’, waarin werd gepolst met wie ze zichzelf ziet daten in de toekomst. Haar antwoord was kristalhelder. “Met absoluut niemand.”

