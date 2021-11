"Je hebt me laten huilen": Britney Spears tot tranen toe ontroerd na lovende woorden van Lady Gaga

Spaargids.be 67.000 Belgen werden vorig jaar slachtof­fer van phishing: moet je bank je hiertegen beschermen?

Criminelen zetten hun pogingen om wachtwoorden, bank- en identiteitsgegevens los te peuteren onverminderd verder. In 2020 vonden in ons land ongeveer 67.000 frauduleuze transacties via phishing plaats, goed voor een nettobedrag van 34 miljoen euro. Op welke manier moet je bank je beschermen tegen phishing? En is het de moeite om je extra te beschermen via een verzekering? Spaargids.be legt uit.

16 november